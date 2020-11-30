بعد الصور الاستعراضية.. مدونة شهيرة تواجه "موقفا مرعبا"

تعرضت "بلوغر" معروفة على موقع "إنستغرام" لهجوم من 3 رجال في منزلها الفخم، قيدوها هي وطفلها ومساعدتها وسرقوا محتويات ثمينة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.

وكانت سو مي يان، وهي مدونة معروفة في هونغ كونغ، ضحية الهجوم، بعد وقت قصير من استعراض مقتنياتها وأموالها على "إنستغرام".

وقالت الشرطة إن السطو الذي وقع مؤخرا في منزل سو، سرق خلاله 3 رجال مسلحين بسكاكين أمتعة تقدر قيمتها بنحو 400 ألف دولار، تنوعت بين حقائب وساعات وأجهزة إلكترونية.

وقالت المدونة إنها كانت نائمة عندما سمعت ضوضاء في غرفة المعيشة، و"عندما خرجت من غرفتي كان 3 رجال بالفعل في الشقة"، حسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" المحلية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اللصوص قيدوا سو وطفلها ومساعدتها بشريط لاصق، وأكد أن أحدهم أرغمها على إخباره بمكان أموالها.

إلا أن المدونة نجحت في تحرير نفسها بعد مغادرة الجناة، حيث اتصلت بالشرطة وأبلغت عن الحادث، لتبدأ التحقيقات في السرقة.