وزير الدفاع الإيرانى: سنسرع وتيرة البرنامج النووى بعد اغتيال فخرى زاده

جدة - نرمين السيد - يذكر أن محسن فخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، اغتيل فى إيران الجمعة الماضية. وقال قائد الجيش الإيرانى اللواء عبد الرحيم موسوى، فى تصريحات نقلها موقع "العربية"، إن طهران تحتفظ بحق "بالانتقام".

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