عاجل.. 3 انفجارات تستهدف مواقع عسكرية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى الأمم المتحدة، رفض الكشف عن اسمه، إن "الانفجارات ناجمة عن صواريخ سقطت صباح اليوم على معسكر فى مدينة كيدال، كذلك كانت هناك هجمات مماثلة فى مدينتى جاو وميناكا".

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجمات المتزامنة، لكنها تحمل بصمات الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتى تنفذ هجمات بشكل منتظم فى شمال ووسط مالى.