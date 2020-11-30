في 24 ساعة.. إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بـ كورونا

سجلت إيران، اليوم، الاثنين، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم رصد 13321 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 962070 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 371 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 48246 حالة.

وأضافت الوزارة الإيرانية أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 668151 شخصا حتى الآن، بينما يوجد 5852 شخصا في وضع حرج.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن ستة ملايين و125 ألفا و348 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن طهران اتخذت إجراءات لشراء 18 مليون جرعة، من لقاح كورونا، وإن وزارة الصحة اختارت 3 مصادر لشراء اللقاح الذي يحصل على تأييد منظمة الصحة العالمية.

من جانبه نفى نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، إمكانية أن تحول العقوبات الأمريكية دون حصول طهران على اللقاح، وأضاف أن طهران نقلت جزءا من المبالغ المالية اللازمة لشراء اللقاح، عبر مبادرة كوفاكس المصممة لضمان وصول عالمي عادل إلى لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كوفاكس، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وافقت على إعطاء اللقاح إلى 20 بالمئة من سكان كل دولة.

ويأتي حديث المسؤولين الإيرانيين، عن ثقتهما بالحصول على اللقاحات العالمية لفيروس كورونا، في الوقت الذي لم تتمكن فيه طهران، من الحصول هذا الخريف على أعداد كافية من لقاح الإنفلونزا، والأنسولين، بسبب العقوبات الأمريكية.