كوهين السبب.. حقيقة دور مسئول أمريكي كبير في إشعال حرب إثيوبيا

اتهمت صحف إفريقية، دولة كبرى بالتورط في إشعال جذور الصراع في إثيوبيا منذ نحو 3 عقود، مشيرة إلى إن الحرب على إقليم تيجراي اليوم من قبل الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد لم تبدأ مطلع هذا الشهر، ولكن قبل ذلك بكثير.

وقالت الصحف، إنه على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاثة عقود ، إلا إنه لا يمكن التغاضي عن دور حكومة الولايات المتحدة في الأزمة السياسية الحالية في إثيوبيا.

وذكرت الصحف إن إدارة الرئيس الأمريكي الراحل جورج إتش دبليو بوش الأب في مايو 1991 ، شجعت من خلال وزارة خارجيتها، وسهلت الاستيلاء على السلطة من قبل الجبهة الديمقراطية الثورية.

كانت هذه فترة انحطاط وتفكك الاتحاد السوفيتي وحلفائه من أوروبا الشرقية الذين لعبوا دورًا هائلًا في الجهود التي تبذلها حكومة مينجيستو لإنشاء مجتمع اشتراكي تحت قيادة حزب العمال الإثيوبي (WPE).

وشارك هيرمان كوهين، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية آنذاك، في مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب في إثيوبيا بين إدارة مينجيستو والجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.

وخرج كوهين من المحادثات التي عُقدت في لندن بإصدار بيان يعترف فيه بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي-الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية كحكومة شرعية في إثيوبيا، ليبدأ قادة تيجراي التنفذ والحكم في إثيوبيا من بعدها، حتى قدوم آبي أحمد من عرقية الأمهرة، ليزيحهم من على السلطة.

واعتبرت الصحف إنه قد منعت المشاكل الداخلية للصراعات مع مجموعات التيجراي والأورومو من تعزيز سياسات التنمية الوطنية.

ولا يزال مساعد وزير الخارجية السابق كوهين ينفي الشائعات المتعلقة بتحيزه السياسي تجاه الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.

وقالت أحد منشورات كوهين على موقع تويتر عن المزاعم التي عادت إلى الظهور: "لقد فوجئت برؤية شائعات تافهة تدعي أنني أخذت أموالًا من جبهة تحرير تيجراي، ليس هناك حقيقة في هذا ".

وألقت وكالة أنباء إثيوبية باللائمة على كوهين، حيث قالت إنه خلال منتصف نوفمبر، اعتبر الكثير من الناس كوهين نوعا ما "العراب السياسي" للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لقد فضل كوهين نظام الحكم الفيدرالي الحالي في إثيوبيا الذي يحاول رئيس الوزراء آبي تجاوزه.

وقال منشور على موقع تويتر لكوهين : إن "أفضل حل لإثيوبيا هو نظام فيدرالي لامركزي، حيث تظل إثيوبيا موحدة ولكن لكل عرقية حق تقرير المصير الذي ترغب فيه. إذا انتصر آبي عسكريًا ، فلا يزال يتعين على المجتمع الدولي الضغط لتحقيق هذه النتيجة من خلال الحوار السياسي".

وعلى الأرض، أكد زعيم تيجراي أنه لا يزال يقاتل بالقرب من ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد أن استولت عليها القوات الحكومية، حيث قال ديبريتسيون جبريمايكل، إن بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية أسروا من جانبه.

وتشير التقارير إلى مقتل الكثير من أفراد الجيش الإثيوبي، بينما أعلنت القيادة المحلية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية أن إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد علي في أديس أبابا غير شرعية.

ووصف آبي الصراع بأنه مسألة داخلية لا تتطلب تدخلا دبلوماسيا وعسكريا من الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

ووصفت الحكومة الإثيوبية الإجراءات العسكرية المتعمدة والسريعة التي اتخذتها قوة الدفاع الوطنية بأنها عملية لإنفاذ القانون.