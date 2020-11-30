إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 63 مليونا
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين بلغت 63 مليونا و84 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 43 مليونا و552 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليوناً و465 ألفا و309 وفيات.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.
وسجلت دول العالم الأحد، تراجعاً طفيفا مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا ملحوظا في عدد الوفيات، وسجلت 502 ألفا و243 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,304 حالات وفاة.
ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.
وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (273,077 وفاة)، والبرازيل (172,848 وفاة)، والهند (137,177 وفاة)، والمكسيك (105,655 وفاة)، وبريطانيا (58,245 وفاة).
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