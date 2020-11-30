موديرنا: لقاحنا ضد كورونا فعال 100% ونتوقع توزيع 20 مليون جرعة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - توقعت شركة موديرنا توزيع 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مؤكدة أن اللقاح كان فعال بنسبة مئة بالمئة فى المرحلة الثالثة من التجارب، حسبما نقلت شبكة "العربية الإخبارية".





وقالت الشركة فى بيان لها، اليوم الإثنين، إنهم لم يلحظوا أى مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب الخاصة باللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا، وأن اللقاح فعال على جميع الفئات العمرية. وأكدت الشركة أنها لم تسجل أى حالات مقلقة فى التجارب ضد كورونا منذ 16 نوفمبر، مضيفة أنها ستقدم اليوم الإثنين بطلبات الترخيص للقاحها المضاد لوباء كورونا فى أميركا وأوروبا.

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