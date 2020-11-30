رئيس وزراء إثيوبيا: تيجراى خططت لتنفيذ عمليات اغتيال فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، قد نفى قتل أى مدنيين فى معارك تيجراى، قائلا إن "الجيش لن يدمر العاصمة ميكيلى".

وتشهد إثيوبيا اضطرابات واشتباكات مسلحة، بعدما قُتل المئات، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية فى تيجراى، يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.