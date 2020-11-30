بعد اختيارها المتحدثة باسم البيت الأبيض.. من هى جين ساكى؟

جدة - نرمين السيد - يبدو أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أراد استعادة نهج الرئيس السابق بارك أوباما، فى البيت الأبيض من خلال تعيين بعض الموظفين السابقين فى إدارته الجديدة، والتى ستكون مكوّنة من الإناث حصرًا، وهو ما وصفه مكتبه بأنه الفريق الأول من نوعه فى تاريخ البلاد.





ومن بين الشخصيات اللواتى تم اختيارهن، جين ساكى التى تم تعيينها كمتحدثة باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز.

تبلغ ساكى من العمر 41 عاما، وتعد خريجة "كلية وليام ومارى" وتعيش فى فيرجينيا مع زوجها وطفليها.

شغلت ساكى، خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، العديد من المناصب العليا، منها مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض.

شاركت فى ثلاث حملات رئاسية، بعد أن عملت كسكرتيرة صحفية متنقلة خلال حملة أوباما وبايدن فى عام 2008، وسكرتيرة صحفية متنقلة ومستشارة أولى فى عام 2012 خلال حملة التجديد لأوباما.

كانت ساكى متحدثة باسم لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية فى عام 2006 عندما استعاد الديمقراطيون مجلس النواب. وشغلت أيضاً منصب مدير الاتصالات لعضو الكونجرس السابق جو كرولى.

كما عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية فى عهد وزير الخارجية آنذاك جون كيرى.

قبل انضمامها إلى فريق بايدن وهاريس الانتقالى، كانت ساكى نائب الرئيس للاتصالات والاستراتيجية فى "مؤسسة كارنيجى للسلام الدول"، كما كانت تعمل فى شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن أسماء 6 شخصيات نسائية أخرى فى البيت الأبيض، بينها كيت بيدينغفيلد التى كانت نائبةً لمدير حملة بايدن، والتى ستشغل منصب مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض.

أما آشلى إتيان فستشغل منصب مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس، كامالا هاريس. وستشغل سيمون ساندرز منصب كبيرة مستشارى هاريس والمتحدثة باسمها.

من جهتها، ستكون بيلي توبار نائبةً لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض.

واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن.