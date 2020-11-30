موديرنا تطمئن الملايين: لقاحنا فعال 100%| وتوزيع 20 مليون جرعة

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنباء سارة، بتأكيدها أن لقاحها فعال بـنسبة 100 بالمئة في المرحلة الثالثة من التجارب على جميع الفئات العمرية، وهو ما جعلها تقدم على طلب الترخيص للقاحها ضد كورونا في أمريكا وأوروبا اليوم الإثنين، متوقعة توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام، ومشددة على إنها لم تلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

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ذكرت الصحيفة، أن مجمل نتائج التجارب للمراحل الثلاث للقاح موديرنا ضد Covid-19 جاءت فعاليتها بنسبة 94٪ ولم يصب أي شخص تم تطعيمه بأمراض، كما قالت الشركة، مفيدة بأنها ستقدم طلب للموافقة على لقاحها من قبل السلطات.

وقدمت الشركة الأمريكية البيانات إلى المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة للحصول على ترخيص طارئ.

وقالت موديرنا إنها تتوقع من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة النظر في الأمر في اجتماعها في 17 ديسمبر.

واشترت المملكة المتحدة 7 ملايين جرعة من اللقاح - 5 ملايين في اليوم الذي أعلنت فيه شركة Moderna عن نتيجتها المؤقتة لفعالية 94.5٪ ومليوني جرعة أخرى الأسبوع الماضي.

لكن إمدادات اللقاح إلى المملكة المتحدة ليست متوقعة حتى مارس المقبل.

تلقت شركة موديرنا ، ومقرها ماساتشوستس ، 2.48 مليار دولار من الأموال الفيدرالية الأمريكية وكانت جزءًا رئيسيًا من عملية Warp Speed ​​التابعة لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

على الرغم من أنها أبرمت صفقات حول العالم ، إلا أن الولايات المتحدة ستتمكن من الحصول على اللقاح أولًا.

ذكرت شركة موديرنا إنها تتوقع أن يكون لديها 20 مليون جرعة من لقاحها جاهزة للاستخدام في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام.

في أغسطس ، اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة من 400 مليون جرعة أخرى، وتقول موديرنا إنها في طريقها لتصنيع 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

مثل بيونتيك- فايزر، استخدمت موديرنا تقنية RNA الجديدة لتطوير لقاحها ، التي تتضمن الشفرة الجينية للفيروس بدلًا من أي جزء منه ميت أو ضعيف.

وأعلنت الشركتان عن نتائج ملحوظة ومتشابهة للغاية، أعطى تحليل البيانات النهائية لشركة فايزر فعالية لقاحها بنسبة 95٪.

أصبحت موديرنا ثالث شركة تمرر بياناتها للجهات التنظيمية للموافقة عليها ، بعد شركة فايزر ثم جامعة أكسفورد - أسترازينيكا .

وحصل لقاح المملكة المتحدة أكسفورد - أسترازينيكا ، على فعالية بنسبة 70 ٪ بشكل عام ، على الرغم من أنه في إحدى جرعاته لمجموعة من المتطوعين الذين أعطوا جرعة أقل ، ارتفعت الفعالية بشكل مفاجئ إلى 90 ٪.

ومع ذلك ، فإن الفعالية بنسبة 70٪ كافية لتكون مفيدة جدًا في حالة الجائحة ، لا سيما في البلدان التي لا تحتوي على مجمدات شديدة البرودة ، بدرجة 70 إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر ، وهو أمر ضروري للقاح فايزر.

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ويُقال إن لقاح موديرنا سيتلائم في درجات حرارة الثلاجة العادية ، ولكن تكلفة لقاح موديرنا ستكون باهظة في أجزاء كثيرة من العالم.

وقالت الشركة إنها ستطرح لقاحها مابين 32 دولارًا إلى 37 دولارًا للجرعة ودافعت عن حقها في تحقيق عوائد تجارية، بينما سيكلف لقاح أكسفورد أقل من 3 جنيهات إسترلينية للجرعة، و اشترت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد ، والذي سيكون جزءًا أساسيًا من خطط التحصين الشامل.