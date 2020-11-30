علامة فارقة في طريق تسليم السلطة.. بايدن يتلقى أول إحاطة استخباراتية بعد رضوخ ترامب

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، أول إحاطة يومية استخباراتية، بينما يواصل المضي قدمًا في تعيين مسؤولين رئيسيين لإدارته المقبلة، بما في ذلك الفريق الاقتصادي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعد هذه الخطوة علامة فارقة في طريقه إلى كرسي البيت الأبيض، خاصة مع مواصلة سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفض الهزيمة أمامه.

ومن المقرر أن يحصل بايدن على أول إحاطة من وكالة الاستخبارات، الذي يتضمن العديد من الأسرار والمعلومات الاستخبارية والتحليلات حول التهديدات طويلة وقصيرة المدى التي يحتاج قادة الولايات المتحدة إلى معرفتها لإدارة الدولة والحفاظ عليها آمنة.

وكان ترامب رضخ الأسبوع الماضي، ووافق على السماح لبايدن بالوصول إلى الإحاطات الاستخباراتية، للاستعداد قدر الإمكان للتعامل مع التهديدات والتحديات العالمية.

وأعطى البيت الأبيض، الضوء الأخضر مساء الثلاثاء الماضي، موافقة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن لتلقي الموجز الرئاسي اليومي.

وفي عام 2016، تلقى ترامب أول إحاطة استخباراتية، بعد أسبوع من الانتخابات.

وقال الفريق الانتقالي الأربعاء الماضي، إن نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس ستحصل على نفس الإحاطة يوم الإثنين مع بايدن.

وحسب "سي إن إن"، ستمنح تلك الإحاطة، بايدن وهاريس أول نظرة عميقة على ما يدور حاليًا في العالم - بما في ذلك كيف تخطط إيران للرد على اغتيال عالمها النووي الأول محسن فخري زاده، وما هو معروف عن ذلك القتل، وحول المخاوف الاستراتيجية طويلة المدى، فضلا عن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهل تظهر مجموعة إرهابية هامشية جديدة؟.

ومن جانبه، قال جيمس كلابر مدير سابق للاستخبارات الوطنية في عهد أوباما، "من تجربتي مع جو بايدن، فهو قارئ نهم.. أنا متأكد من أنه سيكون كذلك بشكل خاص كرئيس".

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعد نهج بايدن الجديد مع وكالة الاستخبارات، متناقضًا مع ترامب، الذي كان يتخطى الحصول على الإحاطات اليومية، ونادرًا ما يقرأ المواد المكتوبة، مفضلًا الإحاطة الشفوية حول بعض القضايا الاستخباراتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بالتواء في الكاحل، بعدما انزلق وهو يلعب مع كلبه.

وكشف كيفن أوكونكور، طبيب جو بايدن، عن نتيجة الأشعة التي أجريت على قدم بايدن، عقب تعرضه لالتواء أثناء اللعب مع كلبه.

وقال طبيب بايدن: "أظهرت الأشعة كسور صغيرة للغاية في حجم شعر القدم في عظام قدم بايدن الجانبية والوسطة الموجودة في منتصف القدم".

وأضاف: "من المتوقع أن يحتاج الرئيس المنتخب على الأرجح حذاء طويل للمشي لعدة أسابيع".