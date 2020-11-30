اتهم الحكومة ببيع الجيش التركي لـ قطر.. أنقرة تلاحق برلمانيا معارضا أدلى بتصريحات مثيرة

فتحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تحقيقا مع برلمانيا معارضا اتهم الحكومة ببيع الجيش التركي لصالح قطر.

ووفقا لصحيفة "زمان" التريكة المعارضة، فتحت نيابة أنقرة تحقيقا ضد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، على خلفية اتهامه الحكومة ببيع الجيش التركي لصالح قطر.

واتهمت نيابة العاصمة التركية البرلماني بإهانة الحكومة والمنظومة العسكرية علانية وذلك بموجب المادة 301 من القانون التركي.

وقد أثار بشارير ضجة بسبب تصريحاته التي انتقد فيها بيع مصنع "تانك باليت" لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطر.

وقال البرلماني المعارض، في بث مباشر خلال مشاركته في برنامج على قناة خبر ترك "إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يتم خلالها بيع الجيش لصالح قطر".

وأضاف بشارير: "بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر. لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار".

وأثارت تصريحات بشارير هذه استنكار ضيفي البرنامج الباحث حلمي داشدمير وعميد جامعة يني يلدز، ياشار حاجي صالح أوغلو.

وأوضح داشدمير أن الأمر لا علاقة له ببيع الجيش ليجيب بشارير عليه قائلا: “أليست شركة Tank Palet ضمن الجيش التركي؟.