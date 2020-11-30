أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ5 أيام مقبلة

الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ5 أيام مقبلة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال خمسة أيام مقبلة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة 4 ديسمبر 2020.
وتوقع الفلكي الشوافي إستمرار الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية واجزاء من الهضاب والاحواض الجبلية المحاذية وكذلك على أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية وافضل فرص للهطول متوقعة على ارخبيل سقطرى.
ودعا الفلكي اليمني الجميع الى توخي الحذر مما برافق الامطار من تدفق للسيول وانخفاض الرؤية الافقية.
وقال الفلكي الشوافي، بالنسبة لدرجات الحرارة شبه إستقرار وبشكل عام تبقى الاجواء باردة ليلا على المرتفعات الجبلية.
وجدد الشوافي التحذير للمواطنين خصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر من الأجواء الباردة، مطمئناً المزارعين بعدم أي تأثير على المزروعات (ضريب).
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