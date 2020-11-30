

ساءت حالة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما ذكره محاميه. وقال محاميه اليوم الاثنين، "إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الناجي من فيروس كورونا، تزداد سوءا".

يذكر أنه في وقت سابق من الخريف الماضي، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكوفيد 19، إلا أنه شعر بالضعف بعد شفائه منه وعاد إلى مزاولة نشاطه السياسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدهور حالة رئيس الوزراء الإيطالي السابق بيرلسكوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.