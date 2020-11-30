ترامب: أقاتل من أجل 74 مليون أمريكي صوتوا لي

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يواصل رفضه نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنه يقاتل من أجل 74 مليون أمريكي صوتوا له.

وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا أقاتل من أجل نفسي، ولكن من أجل 74 مليون شخص صوتوا لي"، مؤكدا أن هذا العدد لا يشمل بطاقات الاقتراع التي لم يتم احتسابها.

وأشار إلى أن هذا العدد من التصويت، يعد رقما قياسيا لرئيس في منصبه.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت "مزورة بالكامل"، مشيرا إلى نقل آلاف الأصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأكد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" حصوله على أكثر من 74 مليون صوت، لافتا إلى أن بايدن لم يحصل على الـ80 مليون صوت، في الانتخابات، متحدثا عن تزوير كامل في الانتخابات.

وقال ترامب إن حملته قدمت أدلة كاملة على تزوير الانتخابات في عدد من القضايا، لكن القضاة لم يقبلوا بها، موجها اتهامات لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بالتواطؤ في التستر على تزوير الانتخابات.

وأوضح أن هناك عددا من الموتى صوتوا في ذلك الاقتراع، وهو ما يشير إلى وقوع تزوير ضد الإرادة الأمريكية، متحدثا عن إلقاء بطاقات التصويت.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

وتخوض إدارة ترامب، اليوم الاثنين، آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير على أعضاء "المجمع الانتخابي" الذي سيحدد اسم الرئيس.

وحسب "فرانس برس"، ترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية، وعدد النواب المخصصين لها، حيث أمر ترامب في شهر يوليو، بأن لا تأخذ الحكومة بالحسبان، من لا يملكون وثائق رسمية، والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.