إصابات كورونا في الأردن تلامس الـ 220 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 57 حالة وفاة و5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 219,430 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 61,653 حالة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.
وأوضحت الصحة الأردنية أن حالات الإصابة في الأردن توزعت كالآتي:
- (1804) في محافظة إربد، منها (338) في الرمثا.
- (1241) في محافظة العاصمة عمّان.
- (626) في محافظة المفرق.
- (353) في محافظة الكرك.
- (245) في محافظة جرش.
- (241) في محافظة الزرقاء.
- (178) في محافظة العقبة.
- (128) في محافظة الطفيلة.
- (122) في محافظة عجلون.
- (82) في محافظة معان، منها (24) في البترا.
- (58) في محافظة البلقاء.
- (45) في محافظة مأدبا.
وسُجّلت في الأردن 57 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,751) حالة، وفقًا لبيانات الصحة الأردنية.
كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات الأردنية المعتمدة 228 حالة، فيما غادر 191 مصابًا المستشفيات بعد شفائهم.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1941 مصابًا حالة، من بينهم 462 مصابًا في حالة حرجة.
وسجلت الصحة الأردنية 6454 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 155,026 شخصًا.
ووفقًا لبيانات الصحة الأردنية، فقد تم إجراء 25,239 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجُريت في المملكة 2,551,231 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 20,3%.
ودعت وزارة الصحّة الأردنية الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.
وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنباء سارة عن لقاحها الذي تطوره ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 94.1٪ وفقًا للنتائج النهائية، كما أنه نجح بنسبة 100٪ في منع حالات الإصابة الشديدة بالوباء، في المرحلة الثالثة من التجارب على جميع الفئات العمرية.
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جعلت هذه الأنباء الجديدة، أن تطلب الشركة من المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، ترخيص طارئ للقاحها ضد كورونا، متوقعة توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام، ومشددة على إنها لم تلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في الأردن تلامس الـ 220 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.