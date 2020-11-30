إصابات كورونا في الأردن تلامس الـ 220 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 57 حالة وفاة و5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 219,430 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 61,653 حالة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وأوضحت الصحة الأردنية أن حالات الإصابة في الأردن توزعت كالآتي:

- (1804) في محافظة إربد، منها (338) في الرمثا.

- (1241) في محافظة العاصمة عمّان.

- (626) في محافظة المفرق.

- (353) في محافظة الكرك.

- (245) في محافظة جرش.

- (241) في محافظة الزرقاء.

- (178) في محافظة العقبة.

- (128) في محافظة الطفيلة.

- (122) في محافظة عجلون.

- (82) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

- (58) في محافظة البلقاء.

- (45) في محافظة مأدبا.

وسُجّلت في الأردن 57 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,751) حالة، وفقًا لبيانات الصحة الأردنية.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات الأردنية المعتمدة 228 حالة، فيما غادر 191 مصابًا المستشفيات بعد شفائهم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1941 مصابًا حالة، من بينهم 462 مصابًا في حالة حرجة.

وسجلت الصحة الأردنية 6454 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 155,026 شخصًا.

ووفقًا لبيانات الصحة الأردنية، فقد تم إجراء 25,239 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجُريت في المملكة 2,551,231 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 20,3%.

ودعت وزارة الصحّة الأردنية الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.