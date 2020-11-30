مسئول الأمن الإيراني: نعرف من خطط لقتل العالم النووي محسن زاده

قال أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم، الإثنين، إن إيران حددت هوية العقل المدبر للاغتيال الذي وقع الأسبوع الماضي لكبير العلماء النوويين في البلاد محسن فخري زاده.

وأضاف وفق بيان اليوم، الإثنين، "لقد كانت عملية معقدة تضمنت معدات إلكترونية. لم يكن هناك أحد في مكان الحادث ، لكننا وجدنا أدلة.

وقال علي شمخاني، في بيان بالفيديو، "نعرف من خطط لهذا الهجوم ونعرف ماضيهم".

وقُتل الفيزيائي في هجوم مسلح شرقي طهران الجمعة الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه قُتل بالرصاص في عملية إطلاق النار عن بعد.

وأضاف شمخاني أن إيران أكدت دور منظمة مجاهدي خلق المحظورة ووكالة التجسس الإسرائيلية الموساد في القتل.

ولم تعلن إسرائيل رسميًا مسؤوليتها عن إطلاق النار، الذي يأتي بعد 10 سنوات من مقتل عالم نووي آخر، ماجد شهريار.

وتدرس إيران، ردا حاسما اليوم، الأحد، على مقتل كبير علمائها النوويين، الذي تحمّل سبب وفاته، إسرائيل العدو اللدود، بعد أن نُقل جثمانه إلى أضرحة شيعية قبل دفنه.

وبعد يومين من وفاة محسن فخري زاده، كبير مهندسي القنبلة النووية الإيرانية؛ إثر تبادل لإطلاق النار بين حراسه ومسلحين مجهولين خارج طهران، دعا البرلمان في بيان إلى منع المفتشين الدوليين من دخول المنشآت النووية.

وعادة ما يتعامل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع القرارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

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وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده ستسعى للانتقام في "الوقت المناسب" ولن تسرع في "الفخ".

وتقول إسرائيل إن فخري زاده كان رئيس برنامج نووي عسكري إيراني، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية باستمرار.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية "إرنا" أن جثمانه وصل إلى مدينة مشهد شمال شرق ايران في وقت متأخر من يوم السبت ونقل إلى ضريح الإمام الرضا لأداء الصلاة ودوران حول القبر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنهما نقلهما الأحد إلى مرقد فاطمة معصومة في قم جنوب طهران، ثم إلى مرقد مؤسس الجمهورية الإيرانية الإمام الخميني.

وقالت وزارة الدفاع الايرانية على موقعها على الإنترنت، إن جنازة فخري زاده ستقام، الاثنين، بحضور كبار القادة العسكريين وعائلته، دون تحديد المكان.

ورفضت إسرائيل التعليق على مقتل فخري زاده، قبل أقل من شهرين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه بعد أربع سنوات من السياسة الخارجية المتشددة في عهد الرئيس دونالد ترامب.