مسئول الأمن الإيراني: نعرف من خطط لقتل العالم النووي محسن زاده

قال أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم، الإثنين، إن إيران حددت هوية العقل المدبر للاغتيال الذي وقع الأسبوع الماضي لكبير العلماء النوويين في البلاد محسن فخري زاده.
وأضاف وفق بيان اليوم، الإثنين، "لقد كانت عملية معقدة تضمنت معدات إلكترونية. لم يكن هناك أحد في مكان الحادث ، لكننا وجدنا أدلة.
وقال علي شمخاني، في بيان بالفيديو، "نعرف من خطط لهذا الهجوم ونعرف ماضيهم".
وقُتل الفيزيائي في هجوم مسلح شرقي طهران الجمعة الماضي.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه قُتل بالرصاص في عملية إطلاق النار عن بعد.
وأضاف شمخاني أن إيران أكدت دور منظمة مجاهدي خلق المحظورة ووكالة التجسس الإسرائيلية الموساد في القتل.
ولم تعلن إسرائيل رسميًا مسؤوليتها عن إطلاق النار، الذي يأتي بعد 10 سنوات من مقتل عالم نووي آخر، ماجد شهريار.
وتدرس إيران، ردا حاسما اليوم، الأحد، على مقتل كبير علمائها النوويين، الذي تحمّل سبب وفاته، إسرائيل العدو اللدود، بعد أن نُقل جثمانه إلى أضرحة شيعية قبل دفنه.
وبعد يومين من وفاة محسن فخري زاده، كبير مهندسي القنبلة النووية الإيرانية؛ إثر تبادل لإطلاق النار بين حراسه ومسلحين مجهولين خارج طهران، دعا البرلمان في بيان إلى منع المفتشين الدوليين من دخول المنشآت النووية.
وعادة ما يتعامل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع القرارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
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وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده ستسعى للانتقام في "الوقت المناسب" ولن تسرع في "الفخ".
وتقول إسرائيل إن فخري زاده كان رئيس برنامج نووي عسكري إيراني، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية باستمرار.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية "إرنا" أن جثمانه وصل إلى مدينة مشهد شمال شرق ايران في وقت متأخر من يوم السبت ونقل إلى ضريح الإمام الرضا لأداء الصلاة ودوران حول القبر.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنهما نقلهما الأحد إلى مرقد فاطمة معصومة في قم جنوب طهران، ثم إلى مرقد مؤسس الجمهورية الإيرانية الإمام الخميني.
وقالت وزارة الدفاع الايرانية على موقعها على الإنترنت، إن جنازة فخري زاده ستقام، الاثنين، بحضور كبار القادة العسكريين وعائلته، دون تحديد المكان.
ورفضت إسرائيل التعليق على مقتل فخري زاده، قبل أقل من شهرين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه بعد أربع سنوات من السياسة الخارجية المتشددة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وطالب البيان الذي وقعه جميع أعضاء البرلمان وعددهم 290 عضوا بمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المواقع الذرية بالبلاد ، حسبما ذكرت وكالة أنباء المجلس التشريعي إيكانا.
وكان بعض النواب قد اتهموا في وقت سابق المفتشين بأنهم "جواسيس" ومن المحتمل أن يؤديوا إلى وفاة فخري زاده.
لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، بهروز كمالوندي ، قال لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية يوم السبت إن مسألة "وصول المفتشين" يجب أن تُحسم على مستويات عالية "في قيادة الجمهورية الايرانية.
وقال ممثل طهران محمود نبافيان إنه ينبغي منع مفتشي وكالة تسنيم للأنباء "من إجراء مقابلات مع الخبراء والعلماء ، حيث ثبت (صحة) عدم ثقتنا في مفتشي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)".
وأضاف "كان بإمكان العدو التعرف على الشهيد فخري زاده سواء من خلال العمل المخابراتي أو المقابلات المباشرة".
وكان النائب عن فايربراند جواد كريمي قدوسي قد اتهم يوم الجمعة روحاني بتنظيم لقاء بين فخري زاده ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي، وهو ادعاء نفته إدارة روحاني بشدة.
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