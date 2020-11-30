ترامب يطالب الغذاء والدواء الأمريكية بمنح ترخيص عاجل لـ لقاح مودرنا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الإثنين، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بسرعة الموافقة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة "مودرنا" الأمريكية.
وقال "ترامب"، في تغريدة عبر "تويتر"، "مودرنا تتقدم الآن للحصول على الموافقة الطارئة للقاح.. على منظمة الغذاء والدواء التصرف سريعًا".
وأضاف "عملية (راب سبيد- الالتفاف السريع) كانت معجزة عظيمة في العصر الحديث".
إلى ذلك، لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يواصل رفضه نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنه يقاتل من أجل 74 مليون أمريكي صوتوا له.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أقاتل من أجل نفسي ولكن من أجل 74 مليون شخص صوتوا لي"، مؤكدا أن هذا العدد لا يشمل بطاقات الاقتراع التي لم يتم احتسابها، مشيرا إلى أن هذا العدد من التصويت، يعد رقما قياسيا لرئيس في منصبه.
وكان ترامب قال في وقت سابق إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت "مزورة بالكامل"، مشيرا إلى نقل آلاف الأصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.
جاء ذلك بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بشأن حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.
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