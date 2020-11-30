وصول القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب إلى أرض الوطن

دوت الخليج :- وصلت القوة الأردنية المشاركة في تمرين (سيف العرب) اليوم الأحد إلى أرض الوطن، بعد انتهاء فعاليات التمرين العسكري الذي نُفذ في جمهورية مصر العربية، بمشاركة كل من الأردن ومصر والبحرين والإمارات والسودان والمملكة العربية السعودية.

وهدف التمرين الذي استمر لمدة 10 أيام، إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة، إضافة إلى تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية، ورفع القدرة العسكرية والجاهزية القتالية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

يشار إلى أن المشاركة في تمرين (سيف العرب) تأتي ضمن الخطة التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لزيادة التنسيق والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة.

--(بترا)

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