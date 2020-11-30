عالمة أحياء: الطيور قد تنقل عدوى كورونا بين مزارع المنك

موسكو ـ وكالات: كشفت عالمة الأحياء، ماريا فورونتسوفا، أن الطيور بإمكانها أن تكون الناقل لعدوى كوفيد19 بين مزارع المنك. وقالت فورونسوفا لوكالة سبوتنيك: “من غير الواضح تماماً كيف تنتقل الفيروسات بين مزارع المنك. يعتبر أن الطيور تنقلها على كفوفها. كان هناك بحث أكد أن طيور النورس تجلس على الوحل والبراز وتتسخ وتصبح حاملات ميكانيكية للفيروس. لكن ممكن أن تكون طيور أخرى”. وكانت مزارع المنك في العديد من الدول قد تعرضت لعدوى فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، حيث اكتشفت أولاً في هولندا.

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