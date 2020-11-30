مودرنا تتقدم بطلب للسماح بالاستخدام الطارئ للقاحها

برلين ـ د ب ا: قالت شركة مودرنا الأميركية للأدوية إنها سوف تتقدم بطلب للتصريح لها بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، والموافقة المشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية.

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