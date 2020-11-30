خبراء بريطانيون: اللقاح الروسي ضد كورونا أثبت فعاليته

لندن ـ وكالات: أكد خبراء بريطانيون في مجال علم الفيروسات، نجاعة اللقاح الروسي “سبوتنيك 5″، وأوضحوا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها. ووفقاً لما ذكره موقع “روسيا اليوم”، قال البروفسور المتخصص في علم الأوبئة، ستيفن إيفانس، في حوار مع شبكة “سي بي سي”، إن “المعطيات والنتائج تؤكد أن اللقاح فعال لدرجة كافية، كما أنها تتوافق مع ما نراه في اللقاحات الأخرى”. وأوضح إيفانس أن فعالية لقاح “سبوتنيك V” ولقاحات أخرى هي “بمثابة رسالة مهمة لعلماء الصحة حول العالم”، تؤكد القدرة على مكافحة هذه الفيروسات من خلال اللقاحات.

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