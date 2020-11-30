الكوليسترول عامل أساسي فـي الإصابة بعدوى كورونا الشديدة

■السعودية توقف نشر الإحصاءات اليومية بشأن كورونا

■ 209 إصابات جديدة بالكويت

■ السماح لأكثر من 766 مسجدا بأداء صلاة الجمعة بدبي

■العراق يعيد فتح المدارس جزئيا

■المغرب يبدأ حملة التلقيح من الدار البيضاء

■ مصر تؤكد أن بروتوكولها الصحي قلل نسب الوفيات

■ غزة تحصل على مساعدات طبية حيوية

■ارتفاع وفيات وإصابات الأطباء فـي سوريا

لندن ـ عواصم ـ الوطن ـ وكالات:

تشير دراسة حديثة إلى أن كمية الكوليسترول التي يحملها الشخص قد تكون العامل الرئيسي في شدة عدوى كورونا. حيث تفيد نتائج الدراسة إلى أولئك الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين غالبًا ما يكون لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا الشديدة. وقال الباحثون إن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يلتصق بجزيئات الكوليسترول لأنها ترتبط بمستقبلات الخلايا العادية المعروفة باسم النوع B1. يمنح هذا، الفيروس موقعًا رئيسيًّا للالتصاق بالعامل الممرض، بحيث يمكن لبروتينه الشائك الارتباط بمستقبل ACE2 مما يسمح له بإصابة الخلايا. وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة يصيب الخلايا المضيفة من خلال ارتباط بروتين سبايك الفيروسي بمستقبلات سطح الخلية بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2). وبحسب العلماء فإن هذه النتائج قد تساعد في تفسير انتشار الفيروس وتوسعه في الخلايا، وتحديد الارتباط الجزيئي المحتمل بينه وبين استقلاب البروتين الدهني، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 63 مليونا و175 ألفا و234 حالة.

خليجيا، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن “الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية”. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا بالاضافة الى 209 إصابات جديدة بالفيروس.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رفع تعليق صلاة وخطبة الجمعة عن 766 من مساجد الإمارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

الى ذلك، بدأ العام الدراسي في العراق، حيث عاد أكثر من 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة بعد تأخر دام أكثر من 3 أشهر عن الموعد المعتاد، بسبب جائحة فيروس كورونا. وقالت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان إن خطة التدريس ستعتمد على المزاوجة بين التعليم داخل فصول المدارس ليوم واحد في الأسبوع، واستكمال العمل في الأيام الأخرى بالتعليم الإلكتروني. وأضافت أن التدريس سيتم وسط إجراءات صحية احترازية مشددة للحفاظ على صحة المعلمين والطلبة.

وفي المغرب، تستعد سلطات مدينة الدار البيضاء لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. حيث من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد الفيروس في شهر ديسمبر المقبل. وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4115 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 353803 حالات. وفي مصر، قال استشاري الحساسية والمناعة المصري الدكتور أمجد الحداد، إن فيروس كورونا يزداد قوة في الانتشار، مشيرا إلى أن فصل الشتاء هو تحد كبير لانتشار الفيروسات التنفسية مثل نزلات البرد وكورونا. وأضاف الحداد في مداخلة تليفزيونية أن بروتوكولات الصحة نجحت حتى الآن في تقليل نسب الوفيات أو ثباتها. الى ذلك، قدمت منظمة الصحة العالمية 15 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات قطاع غزة وسط زيادة في أعداد حالات الإصابة بكوفيد19 تمثل اختبارا للنظام الصحي الضعيف في القطاع. وفي سوريا ارتفع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية خصوصاً بدمشق، وفق ما أفادت مصادر طبية سورية.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 371 حالة وفاة و 13321 إصابة جديدة بكورونا. وفي أميركا، قررت سلطات مدينة سان فرانسيسكو فرض حظر للتجول، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. من جانبها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها رصدت 24468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت 272 حالة وفاة. من جهتها، بدأت كمبوديا حملة اختبارات في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا، عقب أن سجلت أول حالة عدوى محلية بالفيروس. بدورها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إن معدل انتشار فيروس كورونا تباطأ مجددا في فرنسا. على صعيد متصل، احتج أطباء وممرضون في العاصمة الإسبانية مدريد على تخفيضات قالوا إنها تزيد معاناتهم في التصدي لوباء كوفيد19. وسار نحو أربعة آلاف محتج في مدريد، المنطقة الأشد تضررا بفيروس كورونا وهم يغنون ويقرعون الطبول مطالبين بزيادة عدد الممرضين.

آسيويا، ذكرت وزارة الصحة في الهند أنها سجلت 38772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات الى نحو 9.43 مليون إصابة. بدورها، طلبت فيتنام من الوكالات والسلطات الفيتنامية تطبيق تدابير رقابية على الأغذية المستوردة من البلدان المتضررة من جائحة كورونا. في السياق، تم تمديد القيود المفروضة على الحركة في المدن المحيطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي تتضمن بوجور وديبوك وبيكاسي، حتى 23 من ديسمبر المقبل، بحسب ما قاله داود أحمد، قائد قوة مهام إقليم جاوة الغربية بدورها، أعلنت تايوان أنها سوف توقف استقدام العمال المهاجرين من إندونيسيا، بصورة مؤقتة، بعد اكتشاف زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الوافدين من هناك.