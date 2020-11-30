10 أهداف في 3 لقاءات.. مارادونا يلهم "فرقه الحزينة"

ألهم رحيل الأسطورة دييغو مارادونا الفرق التي لعب لها خلال مشواره الحافل، فتألقت في يوم وداعه وسجلت نتائج عريضة، مكتسبة القوة من ذكرى الساحر الأرجنتيني.

وبعد دقيقة صمت مؤثرة وصور لمارادونا زينت ملعب "كامب نو"، حقق برشلونة الإسباني فوزا عريضا بنتيجة 4-0 على أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة للفريق.

ولفت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار بهدفه الرابع، عندما خلع قميص برشلونة وأظهر قميصا آخر تحته، هو الذي ارتداه مارادونا مع نادي نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للبرغوث.

ورفع ميسي يديه للسماء في إشارة للراحل مارادونا، في لقطة مؤثرة، وكأنه يهدي الفوز العريض لمثله الأعلى.

ومن المفارقات أن ميسي سجل هدفه الرائع بطريقة مشابهة جدا، لهدف مارادونا الوحيد بقميص نيويلز أولد بويز، والذي جاء بعد أن راوغ اللاعب عددا من المدافعين قبل أن يسدد الكرة بيسراه قوية في الشباك.

أما نابولي، الذي قاده مارادونا لتحقيق لقبي الدوري الوحيدين في تاريخ النادي، فقرر ارتداء قميص مختلف يشبه قميص منتخب الأرجنتين الذي اشتهر به الأسطورة الراحل.

وحقق نابولي فوزا عريضا بنتيجة 4-0 على خصمه القوي روما، فيما أقدم نجم الفريق لورينزو إنسيني على إخراج قميص مارادونا بعد تسجيله أحد الأهداف.

وبالنسبة للفريق الأرجنتيني الذي قدم مارادونا إلى العالم، بوكا جونيورز، فقد حقق فوزا مريحا بنتيجة 2-0، على نيويلز أولد بويز ضمن منافسات الدوري المحلي.

مباراة بوكا جونيورز شهدت حضور ابنة مارادونا، كما ارتدى لاعبو الفريق قمصانهم باسم واحد على ظهورهم، هو مارادونا.