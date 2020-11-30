بعد التحام قوي.. مهاجم وولفز يتعرض لكسر بالجمجمة

قال نادي وولفرهامبتون واندرارز، الاثنين، إن مهاجمه راؤول خيمينيز خضع لجراحة في الرأس بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال اصطدام بالرأس مع مدافع أرسنال ديفيد لويز، في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واحتاج المهاجم المكسيكي إلى أوكسجين على أرض الملعب، قبل أن يغادر الملعب محمولا على محفة، وينقل سريعا إلى المستشفى حيث خضع لفحوص بالأشعة.
وقال نادي وولفرهامبتون الذي يعرف اختصارا باسم "وولفز" في بيان: "راؤول في وضع مريح بعد العملية التي خضع لها الليلة الماضية في أحد مستشفيات لندن".
وأضاف البيان: "وبعدها التقى بشريكته دانييلا وهو يستريح حاليا. وسيبقى تحت الملاحظة لبضعة أيام بينما يستمر تعافيه".
وتابع: "يود النادي أن يقدم الشكر إلى الفريق الطبي في أرسنال وإلى طواقم الخدمات الصحية الوطنية وإلى طواقم المستشفى والجراحين الذين قدموا مساعدة كبيرة من خلال مهاراتهم وسرعة استجابتهم".
وأحرز خيمينيز (29 عاما) 17 هدفا لوولفرهامبتون في الموسم الماضي، عندما احتل المركز السابع بين فرق الدوري الممتاز.
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