المفوضية الأوروبية توقع عقدا للحصول على لقاح كورونا مع كيورفاك الألمانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن المفوضية وقعت عقدا مع شركة "كيورفاك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية للحصول على لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).





وقالت فون دير لاين -فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" أوردتها قناة "سى إن إن" الأمريكية- اليوم "وقعنا على عقدنا الخامس للحصول على لقاح، مع كيورفاك". وأضافت أن المفوضية الأوروبية أمنت الآن نحو 2 مليار جرعة من اللقاحات المحتملة ضد فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن الأوروبيين سيكون بوسعهم الوصول إليها بمجرد الموافقة على سلامتها وفعاليتها الذى نأمل أن يحدث قبل نهاية العام الجارى. من جهتها، كتبت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس -عبر حسابها على موقع تويتر- "الاتفاق سيجعل المواطنين الأوروبيين والعالميين واقتصاداتهما خطوة أخرى أقرب نحو تحقيق استراتيجة خروج آمنة ومستدامة من الأزمة".

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