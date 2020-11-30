رئيس وزراء إثيوبيا : قادة تيجراى فى مرمى نيرانا

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، ففى كلمته أمام البرلمانيين، قال أبى أحمد موجهًا حديثه إلى قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى: "أريد أن يسمعوننى: نرى منذ مساء الأحد، نحو منتصف الليل، من غرفة الأزمة اضطرابات فى المنطقة الممتدة من هجارى سلام إلى أبيى أدى"، وهما واقعتان على بعد نحو خمسين كلم نحو غرب ميكيلى، عاصمة تيجراى.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبى: "لم نهاجمهم ليلاً لأنهم أخذوا معهم زوجاتهم وأطفالهم وجنودنا الأسرى"، محذرًا من أن "ذلك لن يستمر".
وكان أبى أحمد أرسل الجيش المركزى الإثيوبى إلى تيجراى منذ يوم 4 نوفمبر الجارى، لتأديب إقليم تيجراى لذى أعلن إجراء انتخابات محلية واستقالته من الحكومة الائتلافية الإثيوبية، رفضًا للتوزيع غير العادل للموارد الإثيوبية.
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