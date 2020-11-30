تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالى السابق بيرلسكونى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال محاميه اليوم الاثنين، "إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى، الناجى من فيروس كورونا، تزداد سوءا".

يذكر أنه فى وقت سابق من الخريف الماضى، أصيب رئيس الوزراء الإيطالى السابق بكوفيد 19، إلا أنه شعر بالضعف بعد شفائه منه وعاد إلى مزاولة نشاطه السياسى.