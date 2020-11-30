تعيينات جديدة بفريق بايدن .. الرئيس الأمريكي المنتخب يرشح "يلين" لمنصب وزيرة الخزانة

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، عن أنه من المقرر أن يرشح جانيت يلين لشغل منصب وزيرة الخزانة.

وأنه سيتم تعيين أديوال أديمو نائبًا لوزير الخزانة، بينما سيعمل جاريد بيرنشتاين وهيذر بوشي في مجلس المستشارين الاقتصاديين.

وقال فريق بايدن الانتقالي، اليوم الاثنين، إنه سيتم تعيين نيرا تاندين مديرة لمكتب الإدارة والميزانية، وستتولى سيسيليا روس رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

وفي 24 نوفمبر، أعلن بايدن عن أول اختياراته لمجلس الوزراء، من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، والسفيرة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز.

وأعلن وزير الخارجية السابق جون كيري أنه يأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ.

ويوم الأحد، عين بايدن، جين بساكي، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس أوباما، سكرتيرا صحفيا للبيت الأبيض.

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة "جانيت يلين"؛ للعمل كوزيرة للخزانة، وهو دور محوري ستساعد فيه بتشكيل سياساته الاقتصادية وتوجيهها في وقت محفوف بالمخاطر، وفقًا لشخص مطلع على خطط الانتقال.

"يلين"، التي تحظى بإعجاب كبير في عالم المال، ستكون أول امرأة تقود وزارة الخزانة في خط يمتد إلى ألكسندر هاميلتون في عام 1789.

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وتم تأكيد ترشيحها لوكالة "أسوشيتد برس"، بواسطة شخص تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته مناقشة خطط بايدن.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي الأسبوع المقبل.

وبصفتها وزيرة للخزانة، ستواجه يلين اقتصادًا أمريكيًا هشًا، أضعف من الركود الوبائي، والآن في قبضة وباء فيروسي تزيد أزماته بزيادة الضغط على الشركات والأفراد.

ويتزايد القلق من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى ركود "مزدوج الانحدار'' الشتاء الجاري حيث تعيد الولايات والمدن فرض قيود على الشركات ويبقى المستهلكون في منازلهم لتجنب الإصابة بالمرض.