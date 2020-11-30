بعد كبير العلماء النوويين .. اغتيال قائد جديد في الحرس الثوري الإيراني

ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادر عراقية أن قائدًا بالحرس السوري الإيراني قتل على الحدود الإيرانية مع سوريا.

وقالت المصادر أن مسلم شهدان القائد بالحرس الثوري استهدف بواسطة طائرة مسيرة على الحدود مع سوريا.

ويأتي ذلك بعد مقتل كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده في طهران، التي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال.

وأثار مقتل فخري زاده علنًا إدانة واسعة النطاق من إيران، التي اتهمت إسرائيل صراحةً بالمسؤولية عن الهجوم وهددت بالانتقام له.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي العملية - دون تسمية إسرائيل - قائلين إنها أشعلت التوترات في المنطقة. كما تحدث بعض الديمقراطيين الأمريكيين ضد الغارة، قائلين إنها كانت محاولة على ما يبدو لإعاقة جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وهي خطوة تعارضها القدس بشدة إلى جانب العديد من الدول العربية السنية.

وقال مصدر استخباراتي غربي لم يذكر اسمه للقناة 12 العبرية إن مقتل الفيزيائي النووي، الذي وصف في الماضي بأنه "أبو" مشروع إيران لتطوير أسلحة نووية، كان "ذروة" خطط إسرائيلية طويلة المدى.

وتنفي طهران رسميًا وجود خطط لتطوير أسلحة نووية، والحفاظ على برنامجها النووي لأغراض مدنية، على الرغم من أن مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سرقها الموساد من طهران، والتي كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2018 ، أظهرت خطط إيران لربط سلاح نووي. رأس حربي لصاروخ باليستي.

وبقيت إسرائيل صامتة رسميًا بشأن مقتل فخري زاده ودورها المزعوم فيه، أشاد وزير إسرائيلي علنًا بنتائج العملية.

وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتس لقناة كان العامة يوم الأحد: "الاغتيال في إيران ، بغض النظر عمن فعل ذلك ، فهو لا يخدم إسرائيل فحسب ، بل المنطقة بأسرها والعالم".