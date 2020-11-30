فلسطين تكشف مصير صفقة القرن في ظل إدارة بايدن

توقع السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبدالحفيظ نوفل، اليوم الإثنين، أن صفقة القرن التي وضع أسسها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ستدفن مع رحيله عن السلطة، وتولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زمام الحكم في الولايات المتحدة.

وقال "نوفل"، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن صفقة القرن بشأن الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي دُفنت مع رحيل ترامب، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعود إلى موقف إقامة دولتين.

وأضاف "نعتقد أن صفقة القرن قد دُفنت أخيرًا بالفعل.. وأعربت الإدارة الأمريكية الجديدة، عن استعدادها لحل مسألة إنشاء دولتين".

وتابع "نعتقد أن الإدارة الأمريكية ستعود بالضبط إلى هذا الموقف.. موقف إقامة دولتين.. أما صفقة القرن فقد فشلت فشلا تاما بفضل المقاومة الفلسطينية".

ولفت "نوفل"، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستفتح آفاق جديدة لحل قضية الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي.

وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبو ديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية، مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشمالها، لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون بلا جيش ومنزوعة السلاح و بلا أي أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لصحيفة "هاآرتس" العبرية.

ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في 20 يناير المقبل، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية على ترامب الذي اتهمه بتزوير الانتخابات.