نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الهوية الاماراتية ica.gov.ae دون رسوم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الهوية الاماراتية ضمن مبادرة “بيانات هويتك” للفترة العمرية بداية من 18 عام حتى 60 عام، حيث أطلقت الهيئة العامة للهوية والجنسية هذه المبادرة حيث يمكنكم الآن تحديث الهوية الاماراتية الكترونياً، ليتمكن للمواطنين تحديث بيانات الهوية الإماراتية من خلال الذهاب الى مركز سعادة المتعاملين، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية بالسعودية عن إتاحة خدمة بيانات الهوية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، حتي يستطيع كافة المواطنين الاستمتاع بالخدمة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا المنتشر في دولة الإمارات العربية.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات الهوية

البطاقة الشخصية الأصلية.

المستند المختص بطلب تجديد بيانات الهوية.

التقرير الطبي المختص بالإعفاء من دفع الرسوم.

وثيقة الضمان الاجتماعي الموقعة من قبل وزارة تطوير المجتمع.

إحضار وثيقة تثبت نقل الوكالة من المواطن الأصلي الى من يحل مكانه.

طريقة تحديث بيانات الهوية الاماراتية

الذهاب الى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية الخاصة بالهوية والجنسية وذلك بالدخول على تحديث بيانات الهوية الاماراتية عن طريق الرابط www.ica.gov.ae ومتابعة الخطوات التالية.

اختيار الانتقال لبيانات الهوية من القائمة المعروضة.

استكمال كافة الخطوات المطلوبة لتسجيل الدخول.

متابعة التعليمات الخاصة بتحديث البيانات.

دفع كافة الرسوم المطلوبة، والانتظار قليلا لحين تحديث الهوية.

الذهاب الى مركز البريد، والحصول على البطاقة الجديدة.

تحديث الهوية الاماراتية للوافدين

الدخول على خدمة تحديث بيانات الهوية للوافدين عن طريق الدخول على الموقع الرسمي من الرابط السابق.

الدخول على بدء الخدمة.

استكمال تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد.

إتمام كافة الخطوات المطلوبة، ثم دفع الرسوم المحددة.

إرسال صورة شخصية لمن يزيد عمره عن 15 عاما، بالإضافة إلى تأكيد البصمة.

الانتظار قليلا لحين إرسال رسالة قصيرة تخبرك بإتمام العملية بنجاح.

الذهاب إلى البريد، للحصول على الهوية الجديدة.

طلب بدل فاقد لبطاقة الهوية الإماراتية

بالإضافة الى تحديث بيانات الهوية الاماراتية يمكنكم طلب بدل فاقد للهوية حيث تبلغ قيمة الرسوم المطلوبة لطلب بدل فاقد 490 درهم من مركز سعادة المتعاملين، بينما تصل قيمة رسوم تحديث الهوية من خلال الموقع الإلكتروني 340 درهم إماراتي، وسوف نوضح لكم خطوات طلب بدل فاقد لبطاقة الهوية الإماراتية عن طريقة موقع هيئة الهوية والجنسية عبر شبكة الإنترنت:

الذهاب الى الموقع السابق الرسمي من الرابط الموضح أعلاة.

الدخول على أيقونة بدء الخدمة، ثم على تسجيل الدخول.

تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بتجديد الهوية.

دفع كافة الرسوم المطلوبة.

إرفاق البصمة، وصورة المواطن في حالة الطلب.

الذهاب الى مركز البريد، للحصول على البطاقة الجديدة.

الاستعلام عن طلب من هيئة الهوية الاماراتية



الدخول على موقع الهوية الاماراتية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

الدخول على كلمة الفحص ذات اللون البني.

الانتظار قليلا لحين إظهار البيانات المطلوبة.

يرغب العديد من المواطنين بدولة الإمارات الاستعلام عن طريقة تحديث بيانات الهوية الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للجنسية والهوية عن خدمة تحديث بيانات الهوية التي تم بدئها في آخر شهر أكتوبر الماضي من هذا العام الجاري 2020.