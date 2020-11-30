الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر الموقع الرسمي

الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، شهدت المملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة تطور ملحوظ بسبب استخدام التكنولوجيا، وأصبحت تعتمد بشكل كبير علي المواقع الإلكترونية لتيسير العديد من الخدمات من أجل المواطن والمملكة، وذلك توفيرا للوقت والجهد المبذول وتجنب الكثير من الأخطاء محتملة الحدوث، ومن خلال متابعة موقعنا ثقفني نعرض لكم رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.

التأمينات الاجتماعية:

تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات السعودية التي يبحث عنها الشخص المستفيد، حيث تضم عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة من خلالها، كما نعرض من خلال هذا المقال خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن رابط التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

تم طرح من قبل الوزارة خدمة استعلامية الكترونية جديدة للاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، أو ما يعرف باسم المعاش فقط بإدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن المراد الاستعلام عنه، ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن رابط التأمينات الاجتماعية:

يتم الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية السعودية.

ثم القيام بإدخال اسم الشخص المراد الاستعلام عن معاشه.

إدخالر رقم الهوية ثم كلمة السر في حالة تم التسجيل من قبل علي الموقع، وفي حالة انه لم يتم التسجيل يقوم ببدء تسجيل جديد من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

ثم اختيار عرض مدة الاشتراك.

ثم اختيار الوظيفة والجهة الوظيفية، ثم الضغط علي معلومات الأجر.

الاستعلام عن وافد

يتم الاستعلام عن الوافد من خلال موقع وزارة العمل التابعة للملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل الاجراءات علي الوافدين والكفيل، وهذا للاستعلام عن اجراءات نقل كفالة وافد او التفاصيل عن هروب وافد، ويتم الحصول علي المعلومات المطلوبة من خلال رقم الهوية الخاص به و ذلك عن طريق بوابة ابشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل البيانات المطلوبة من المستخدم.

اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية، ثم الضغط علي ايقونة الاستعلام عن وافد.

ضرورة كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم جواز الوافد أو رقم الإقامة وجنسية الوافد.

وبذلك تظهر كافة البيانات المتعلقة بالوافد ومدة صلاحية الإقامة والمكان الذي يعمل به.

التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكن التسجيل في التأمينات الاجتماعية للحصول على حساب، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد ثم اختيار أيقونة تسجيل:

مشترك أو مستفيد

صاحب عمل

جهة علاج