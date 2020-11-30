جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم القوات الفرنسية، توماس روميجوييه إن المعسكرات تعرضت لنيران "غير مباشرة" لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، مبينا أن القاعدة الوحيدة التى لحقت بها أضرار، هى قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية فى كيدال، وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالهجمات.
وقال تنظيم القاعدة فى بيان نشرته مواقع إخبارية تابعة له إن الهجمات الصاروخية استهدفت قواعد الجيش الفرنسى، فى مالى.
وكانت القوات الفرنسية قد قتلت "باه أغ موسى"، أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة فى شمال أفريقيا، فى العاشر من نوفمبر الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم صاروخى على 3 قواعد عسكرية فرنسية فى مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.