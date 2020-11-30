هجوم صاروخى على 3 قواعد عسكرية فرنسية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم القوات الفرنسية، توماس روميجوييه إن المعسكرات تعرضت لنيران "غير مباشرة" لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، مبينا أن القاعدة الوحيدة التى لحقت بها أضرار، هى قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية فى كيدال، وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالهجمات.

وقال تنظيم القاعدة فى بيان نشرته مواقع إخبارية تابعة له إن الهجمات الصاروخية استهدفت قواعد الجيش الفرنسى، فى مالى.

وكانت القوات الفرنسية قد قتلت "باه أغ موسى"، أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة فى شمال أفريقيا، فى العاشر من نوفمبر الحالى.