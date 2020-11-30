عاجل .. بايدن يختار جانيت يلين وزيرة للخزانة كأول امرأة فى هذا المنصب

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين أسماء فريقه الاقتصادى، حيث سمى جانيت يلين وزيرة للخزانة كأول امرأة تتولى هذا المنصب، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.





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