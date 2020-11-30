مسئول بالاتحاد الأوروبي: استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا سيقتصر على المجر فقط

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشئون الصحة العامة وسلامة الغذاء، "ستيفان دي كيرسميكر"، اليوم الإثنين، إن لقاح فيروس كورونا الروسي، إذا تمت الموافقة عليه للاستخدام في المجر عبر إجراء طارئ، فلن يمكن استخدامه في أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "كيرسميكر"، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، أنه يمكن السماح باستخدام الدواء في الاتحاد الأوروبي من خلال إجرائين - إجراء معمم من خلال وكالة الأدوية الأوروبية أو إجراء طارئ للدول الفردية التي تتحمل بعد ذلك المسؤولية عن استخدام الدواء.

وتابع: "نحن، بالطبع ، نؤيد بشدة الترخيص من خلال وكالة الأدوية الأوروبية".

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن هذه الوكالة هي التي تتعمق في مدى فعالية وسلامة اللقاح قبل طرحه في السوق.

وأضاف أن اللجنة ليس لديها بيانات عن اللقاح الروسي، باستثناء أن مطوريه اتصلوا بـ EMA.

وتوقعت المجر أن يتم تسليم أول دفعة صغيرة من اللقاح الروسي Sputnik V في ديسمبر، والشحنات الأكبر في يناير، وفقًا لبيان أدلى به وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو يوم الجمعة بعد محادثات مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو. بالإضافة إلى ذلك، تدرس المجر إمكانية إنتاج اللقاح وسترسل خبرائها لزيارة مواقع إنتاج Sputnik V الأسبوع المقبل. وفي الوقت الحالي، ترغب أكثر من 50 دولة في شراء أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، Sputnik V، والذي تم تسجيله في روسيا في 11 أغسطس. تلقى معهد "جماليا" للأبحاث، الذي طور اللقاح ، طلبات للحصول على 1.2 مليار جرعة من سبوتنيك الخامس. وفي 13 أكتوبر، سجل مركز أبحاث الدولة الروسية لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية ، فيكتور، لقاح ايبفاك كورونا ضد الفيروس المستجد الذي من المقرر إطلاقه بحلول نهاية العام.