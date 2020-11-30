مسئول بالاتحاد الأوروبي: استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا سيقتصر على المجر فقط

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشئون الصحة العامة وسلامة الغذاء، "ستيفان دي كيرسميكر"، اليوم الإثنين، إن لقاح فيروس كورونا الروسي، إذا تمت الموافقة عليه للاستخدام في المجر عبر إجراء طارئ، فلن يمكن استخدامه في أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "كيرسميكر"، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، أنه يمكن السماح باستخدام الدواء في الاتحاد الأوروبي من خلال إجرائين - إجراء معمم من خلال وكالة الأدوية الأوروبية أو إجراء طارئ للدول الفردية التي تتحمل بعد ذلك المسؤولية عن استخدام الدواء.
وتابع: "نحن، بالطبع ، نؤيد بشدة الترخيص من خلال وكالة الأدوية الأوروبية".
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن هذه الوكالة هي التي تتعمق في مدى فعالية وسلامة اللقاح قبل طرحه في السوق.
وأضاف أن اللجنة ليس لديها بيانات عن اللقاح الروسي، باستثناء أن مطوريه اتصلوا بـ EMA.
وتوقعت المجر أن يتم تسليم أول دفعة صغيرة من اللقاح الروسي Sputnik V في ديسمبر، والشحنات الأكبر في يناير، وفقًا لبيان أدلى به وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو يوم الجمعة بعد محادثات مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس المجر إمكانية إنتاج اللقاح وسترسل خبرائها لزيارة مواقع إنتاج Sputnik V الأسبوع المقبل.
وفي الوقت الحالي، ترغب أكثر من 50 دولة في شراء أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، Sputnik V، والذي تم تسجيله في روسيا في 11 أغسطس.
تلقى معهد "جماليا" للأبحاث، الذي طور اللقاح ، طلبات للحصول على 1.2 مليار جرعة من سبوتنيك الخامس.
وفي 13 أكتوبر، سجل مركز أبحاث الدولة الروسية لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية ، فيكتور، لقاح ايبفاك كورونا ضد الفيروس المستجد الذي من المقرر إطلاقه بحلول نهاية العام.
وقال ألكسندر ريجيكوف، رئيس قسم الأمراض الحيوانية المنشأ والإنفلونزا بالمركز، إن لقاح ايبفاك ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز أبحاث فيكتور في روسيا، يخلق مناعة بعد شهر واحد من التلقيح.
واضاف "تتشكل المناعة بعد شهر من التطعيم الأول ... وبالتالي لا حاجة للحجر الصحي ، لكن الحماية من العدوى الخارجية ضرورية - ارتداء قناع بعد التطعيم الأول والثاني أمر مرغوب فيه وضروري للغاية حتى لا تصاب بالعدوى عند هذا زمن.
وقال ريجيكوف في مؤتمر صحفي سابق: "لم يتم حماية الجسد بعد في هذا الوقت".
واضاف "سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح ايبفاك، الذي طوره مركز أبحاث فيكتور في روسيا، موسميًا، لكن السرعة الدقيقة لم تُحدد بعد، وفقًا للمسؤول.
وتابع "أعتقد أن التطعيم سيكون موسميًا، لكننا لم ندرس بعد وتيرة ... إعادة التطعيم، وبعد حقنتين، ستكون هناك حاجة إلى إعادة التطعيم خلال ستة أشهر على الأقل أو ربما 10 أشهر"
واستطرد: بالنسبة لمستوى استقرار المناعة بعد إعادة التطعيم، نأمل أن تكون هناك حاجة لإعادة التطعيم مرة واحدة كل ثلاث سنوات
وأشار العالم أيضًا إلى أن المناعة المتكونة بعد الإصابة بـ كوفيد 19 ليست مستقرة وتحمي الشخص فقط خلال خمسة إلى سبعة أشهر، بينما تكون المناعة بعد التطعيم أكثر استقرارًا.
وتابع ريجيكوف "أعتقد أنه في عام 2021 سيكون متاحًا في جميع المناطق تقريبًا في جميع أنحاء روسيا ... وسوف يدخل اللقاح حيز الاستخدام العام في 10 ديسمبر، وسيبدأ التطعيم الشامل العام المقبل"، مشددًا على أن التطعيم سيبدأ.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن اللقاح يمكن تخزينه في ثلاجة عادية لمدة تصل إلى عامين ويظل فعالًا.
ويتم تخزين لقاح فيكتور بسهولة وأمان في درجات حرارة تتراوح من +2 إلى +8 درجات فهرنهايت ويتم نقلها في نفس درجات الحرارة.. ويحتفظ اللقاح بخصائصه المناعية لمدة تصل إلى عامين ... في ثلاجة عادية غير متخصصة، ويمكن تخزين اللقاح هناك لمدة تصل إلى عامين، "وفقا لـ ريجيكوف.
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