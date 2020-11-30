الجزائر: أوبك توصلت إلى توافق على تمديد تخفيضات النفط 3 أشهر

قال وزير الطاقة الجزائري، اليوم الإثنين، إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق بشأن الحاجة إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من يناير كانون الثاني، وسيعملون على إقناع حلفائهم في مجموعة أوبك + الأوسع نطاقا بدعم مثل هذه الخطوة. وكان وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الذي يتولى الرئاسة الدورية لأوبك، يتحدث قبل وقت قصير من بدء وزراء أوبك محادثات لمناقشة سياسة من شأنها مساعدة المنتجين على التعامل مع ضعف الطلب في عام 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك وشركاء من بينهم روسيا على تخفيضات مشتركة قدرها 9.7 مليون برميل من الخام يوميًا في أبريل، ويأتي الاتفاق في أعقاب انهيار الطلب وتراجع الأسعار الناجم عن الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن العطار قوله "هناك إجماع على مستوى أوبك ... على تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى ... نهاية مارس." وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ودول أخرى، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، محادثات أوسع نطاقا يوم الثلاثاء ، بعد أن فشلت مناقشات غير رسمية لوزراء بارزين يوم الأحد في التوصل إلى توافق. وكان من المقرر أن تخفف أوبك + تخفيضات الإنتاج الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير كانون الثاني. لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط ، تدرس أوبك + تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا ، أي نحو ثمانية في المائة من الطلب العالمي ، حتى الأشهر الأولى من 2021 ، وهو موقف تدعمه السعودية ، حسبما ذكرت مصادر. وبعد أن فشلت مشاورات الأحد في التوصل إلى اتفاق ، قالت مصادر إن المجموعة تدرس أيضا زيادة الإنتاج تدريجيا من يناير كانون الثاني ، وهو موقف تدعمه روسيا