نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح: الموقف المصري ثابت دائما لحل القضية الفلسطينية وهي من تعيد الهيبة للحالة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، إن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى مصر جاءت في ظروف غاية التعقيد، خاصة وأن هناك إدارة أمريكية تغيرت.وأشار "TeN"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "الرقب"، مساء الإثنين، إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه النقطة أكثر من مرة في مناسبات مختلفة وذلك منذ توليه الحكم في مصر.وأضاف القيادي بحركة فتح، أن الموقف المصري يؤكد أنه سيكون هناك حراك سياسيا تقوده مصر لإعادة الأمل للعملية الفلسطينية، منوها بأن مصر هى من تعيد الهيبة للحالة العربية.

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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق المتوسط.

وأكد الرئيس السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية.