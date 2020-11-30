بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لبيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي. وتطرقت المباحثات إلى ما تشهد إثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة. وعبر وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان وبومبيو يبحثان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.