حادث "مروع" في باكستان.. 13 قتيلا باصطدام حافلتين

قضى 13 شخصا على الأقل، في اصطدام حافلة ركاب صغيرة بأخرى، مما أدى إلى اندلاع النيران فيهما في ولاية البنجاب وسط باكستان الاثنين، حسب ما أعلنت الشرطة.

وأتت النيران على الحافلتين بعدما انفجرت عبوة غاز كانت مثبتة على إحداهما، في الحادث الذي وقع في مدينة نارنغ ماندي شمال لاهور.

وقال المتحدث باسم الشرطة منذور حسين لوكالة فرانس برس إن "بين القتلى 7 أشخاص من أسرة واحدة".

وأضاف أن "4 منهم احترقوا لدرجة تعذر فيها التحقق من هوياتهم". وذكر تقرير للشرطة اطلعت عليه فرانس برس أن إحدى الحافلتين كان تقل مشاركين في حفل زفاف.

وألقى التقرير بالمسؤولية على سائق الحافلة الذي كان مسرعا في القيادة، فيما قال مسؤول في فرق الإنقاذ إن الضباب أيضا تسبب بالحادث.

ونقل 16 شخصا إلى المستشفى غالبيتهم في حالة حرجة.