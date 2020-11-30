تركيا تعتقل 7 معارضين بينهم صحفى

جدة - نرمين السيد - اعتقلت السلطات التركية، اليوم الإثنين، 7 أشخاص بينهم صحفى، بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستانى، حيث شنت عناصر الشرطة التابعة لمديرية أمن العاصمة عمليات مداهمة لعناوين المطلوبين.





ووفقًا لموقع صحيفة "آرتى جرتشك" المعارضة، فقد أصدرت النيابة العامة التركية قرارات اعتقال بحق 7 أشخاص، بينهم حقات يالتشين، مراسل وكالة "ميزوبوتاميا" المحلية للأنباء، إضافة إلى أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطى الكردى المعارض. ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطى الكردى ثانى أكبر حزب معارض بالبرلمان، حيث يضم 65 نائبًا فى البرلمان التركى، إلا أن الحكومة التركية تعتبره الجناح السياسى لحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه منظمة إرهابية.

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