بومبيو لـ البرهان : نقدر استضافة السودان اللاجئين الفارين من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مساء اليوم الإثنين، استضافة السودان للاجئين الفارين من القتال الدائر فى إثيوبيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الأمريكى مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، حيث تباحث الطرفان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب.

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