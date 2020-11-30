عاجل .. الرئيس التركى يعلن حظرا للتجوال بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، عن قيود احترازية جديدة لمكافحة كورونا، منها فرض حظر للتجوال يبدأ من التاسعة مساء الجمعة إلى 5 من صباح يوم الاثنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وشدد أردوغان على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبى لجائحة كورونا. وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض. وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، سابقا أن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشى ونظام تسجيل الحالات، الذى لا يحصى الإصابات الخالية من الأعراض.

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