الحكومة الفرنسية تسقط مشروع قانون يمنع تصوير ضباط الشرطة 

قال رئيس حزب "لاريم" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية أسقطت مشروع قانون كان من شأنه أن يقيد الحق في تصوير ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم.
الحكومة الفرنسية تسقط مشروع قانون يمنع تصوير ضباط الشرطةإصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و"مراسلون بلا حدود" تندد بعنف الشرطة
وقال كريستوف كاستانير، رئيس الحزب في مؤتمر صحفي: "ستتم إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة".
وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون يوم السبت.
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