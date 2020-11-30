رئيس منظمة الصحة العالمية يتعهد بفصل السياسة عن العلم في مهمة تتبع أصل فيروس كورونا

تعهد رئيس منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، بفصل العلوم عن السياسة حيث تعمل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة على تحديد مصدر فيروس كورونا. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة إخبارية افتراضية: لن نتوقف عن معرفة الحقيقة بشأن أصل الفيروس، لكن بناءً على العلم، دون تسييسه أو محاولة خلق توتر في العملية''. اقرأ ايضا

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمعرفة أصل فيروس كورونا كوفيد 19 وحث جميع أصحاب المصلحة على التعاون في البحث. وأضاف المسؤول الصحي الكبير "ومن جانبنا، سنكون شفافين قدر الإمكان". وكانت الصين أول من أبلغ عن الفيروس في سوق للمأكولات البحرية في ووهان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين في وقت سابق اليوم، إن البيانات المتاحة علنا ​​تشير إلى أن كوفيد -19 انتشر في مواقع متعددة حول العالم.

وعلى مدى 72 عامًا من تاريخ منظمة الصحة العالمية ، كانت الولايات المتحدة اللاعب النجم والمدرب والراعي الأكبر للمنظمة، وساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 893 مليون دولار - 15٪ من الميزانية بأكملها وأكثر من ضعف ما قدمته أي دولة أخرى، وكان هذا هو المعيار لعقود من الزمن ووضع الولايات المتحدة في مركز أهم أجهزة الصحة العامة في العالم.

وفي 14 أبريل، أصبح من الواضح أن المرض كورونا قد اخترق الشعب الأمريكي بشكل لا ينفصم، وزعم الرئيس الامريكي في مؤتمر صحفي أن انتشار الفيروس المستجد في البلاد ربما كان خطأ منظمة الصحة العالمية، وليس إدارته، وقال: "إنني أوعز إلى إدارتي بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية أثناء إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة والتستر على انتشار فيروس كورونا". "الجميع يعرف ما يجري هناك."

وبعد حوالي شهر، في 18 مايو ، شرح في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، حيث قدم عددًا من الادعاءات - حول جهود المنظمة في الأيام الأولى للوباء .

وخلص ترامب إلى أنه إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بـ "تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يومًا المقبلة" ، فسوف يقوم بالتجميد المؤقت للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية ، و "يعيد النظر" في العضوية في المنظمة.

ولم يحدد ترامب التحسينات التي يريد أن يراها في منظمة الصحة العالمية. وعلى أي حال، في 29 مايو ، في خطاب ألقاه في حديقة الورود بالبيت الأبيض، قال الرئيس الامريكي إن الولايات المتحدة ستنهي علاقتها مع منظمة الصحة العالمية. ولا يمكن لرئيس أمريكي أن يقطع هذه العلاقة، بموجب قانون الولايات المتحدة، يجب أن تقدم الدولة إشعارًا إلى منظمة الصحة العالمية لمدة عام، ويجب أن تفي بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة للعام الحالي. لذلك ، على الأقل، لن يتغير شيء حقًا حتى منتصف عام 2021 - وعند هذه النقطة قد لا يكون ترامب رئيسًا ، وقد يلغى خليفته القرار - وإلى أن تدفع الولايات المتحدة مبلغ 60 مليون دولار الذي تدين به حاليًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك ، كان لخطاب ترامب تأثير بالفعل على عمل منظمة الصحة العالمية: المفاوضات بشأن التمويل الجديد معلقة حاليًا ، كما يقول إيمري هولو ، مدير التخطيط وتنسيق الموارد ومراقبة الأداء في المنظمة.

وعلى الرغم من أن غالبية برامج منظمة الصحة العالمية قد تم تمويلها مسبقًا حتى عام 2020، إلا أن المنظمة تتوقع الشعور بفجوة التمويل "بشكل كامل في عام 2021"، كما يقول هولو حيث ينتهي العديد من اتفاقياتها المالية الحالية في وقت ما من العام الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال متفائلًا بأن منظمة الصحة العالمية ستصلح علاقتها مع الولايات المتحدة ؛ وكذلك رئيسه ، الدكتور تيدروس ، الذي قال في 1 يونيو ، "لقد استفاد العالم منذ فترة طويلة من المشاركة القوية والتعاونية مع حكومة وشعب الولايات المتحدة ... وتأمل منظمة الصحة العالمية أن يستمر هذا التعاون ".