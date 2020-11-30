إيران: جماعة معارضة متورطة مع إسرائيل فى اغتيال العالم النووي

قال مسؤول إيراني كبير اليوم الإثنين إن جماعة معارضة إلى جانب إسرائيل يشتبه في تورطهما فى قتل كبير العلماء النوويين في إيران، وهو هجوم أثار احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين طهران وتل أبيب.

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية أن السلاح المستخدم في مقتل محسن فخري زاده يوم الجمعة صنع في إسرائيل.

وقال مصدر لم يذكر اسمه لـ "برس تي في" إن "الأسلحة التي تم جمعها من موقع العمل الإرهابي تحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية".

ولم يكن هناك رد فوري من المسؤولين الإسرائيليين الذين تم الاتصال بهم للتعليق على التقرير.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين لمحطة راديو 103 إف إم يوم الإثنين إنه لا يعرف من المسؤول.

وقُتل فخري زاده ، الذي لم يكن له مكانة عامة كبيرة في إيران ولكن اسمه من قبل إسرائيل كلاعب رئيسي فيما تقول إنه سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية ، يوم الجمعة عندما تعرض لكمين على طريق سريع بالقرب من طهران وأطلقت الرصاص على سيارته.

وأشار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إلى ثغرات أمنية واستخباراتية.

وشدد على أن "أجهزة المخابرات الإيرانية يجب أن تكتشف المتسللين ومصادر أجهزة التجسس الأجنبية وأن تحبط تشكيل فرق الاغتيال".

وتساءل العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يمكن، على الرغم من خطاب إيران حول تفوقها العسكري والاستخباراتي، اغتيال شخص شديد الحراسة في وضح النهار. كما أن هناك مخاوف من أن عملية القتل سوف تستخدم كذريعة لمزيد من الاعتقالات داخل البلاد.