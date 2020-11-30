أردوغان يفرض حظر التجول في تركيا بعد خروج كورونا عن السيطرة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إعادة فرض حظر التجول في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع حاد في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إنه سيتم فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة مساءا حتى الخامسة فجرًا، مضيفًا أن "المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.
وأشار أردوغان إلى تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد، لافتًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.
وأوضح أردوغان أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تركيا إلى مستوى قياسي لليوم السابع على التوالي، أمس الأحد، في الوقت الذي يزداد عدد الإصابات الجديدة، رغم تشديد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الإجراءات لاحتواء الموجة الثانية من الوباء، وإصراره على أن بلاده تسيطر على الوضع الوبائي.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أعلن أردوغان إجراءات أكثر صرامة الفترة الماضية، بما في ذلك حظر التجول ليلا في عطلات نهاية الأسبوع، وتقييد تحركات الأشخاص، والانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت، والحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي واقتصارها فقط على بيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.
ومع ذلك، فإن هذه التحركات لم تفعل شيئًا يذكر وفشلت في وقف الارتفاع القياسي في إصابات ووفيات فيروس كورونا في تركيا، حيث بلغ عدد ضحايا الوباء أمس الأحد 185 حالة جديدة، أي بنسبة 45 ٪ وهو أعلى عدد سجلته البلاد من ذروة الموجة الأولى في أبريل.
فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 29000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت السلطات أول أمس السبت أعلى رقم منذ تفشي الوباء وهو 30103 حالة، لكن السلطات لم تدرج سوى الحالات التي لا تظهر عليها أعراض - كما فعلت معظم الدول الأخرى بانتظام.
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