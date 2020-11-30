بين اتهامات إيرانية وصمت إسرائيلي.. دوافع اغتيال فخري زادة وكيف سيكون الانتقام؟

لا تزال أصداء عملية اغتيال كبير العلماء النوويين في إيران تتردد، واتجهت الأنظار إلى من يقف وراء تلك العملية التي تشير أصابع الاتهام الإيرانية إلى إسرائيل، خاصة مع استدعاء تصريح قبل عامين أدلى به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عندما تحدث عن محسن فخري زاده قائلا "تذكروا هذا الاسم". بينما حافظت إسرائيل على صمتها، وسط تهديدات من قادة عسكريين إيرانيين بشأن الانتقام القوي من المنفذين.

ظل العالم النووي محسن فخري زاده معروفا لدى من تابعوا برنامج إيران النووي، دون علم معظم الإيرانيين حتى يوم الجمعة، عندما اغتيل. واعتبرته مصادر أمنية غربية أنه عنصر أساسي.

لكن ما الدوافع وراء اغتياله؟

قللت وسائل الإعلام الإيرانية من أهمية فخري زاده، وقدمت له كعالم وباحث مشارك في البحث عن "مجموعات اختبار محلية لمواجهة فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. بحسب "بي بي سي".

كما غرد مارك فيتزباتريك، الزميل المشارك في معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) الذي يتابع برنامج إيران النووي عن كثب، قائلًا: "لقد تجاوز البرنامج النووي الإيراني النقطة التي يعتمد فيها على فرد واحد. لكننا نعلم أنه عندما تعرض للهجوم ، كان فخري زاده برفقة عدد من الحراس الشخصيين ، مما يشير إلى مدى جدية إيران في التعامل مع أمنه".

لذلك، يبدو أن الدافع وراء الاغتيال - الذي لم يعلن أحد مسؤوليته عنه - كان سياسيًا ، وليس متعلقًا بأنشطة إيران النووية.

يبرز دافعان محتملان: أولا، تعريض التحسينات المحتملة في العلاقات بين إيران وإدارة بايدن الجديدة في الولايات المتحدة للخطر. وثانيًا، تشجيع إيران على القيام بعمل انتقامي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول تصريحاته بشأن الاغتيال "الأعداء يمرون بأسابيع عصيبة".

وأضاف "أنهم يدركون أن الوضع العالمي يتغير ويحاولون الاستفادة القصوى من هذه الأيام لخلق ظروف غير مستقرة في المنطقة".

عندما يشير روحاني إلى "أعداء" إيران، فمن الواضح أنه يتحدث عن إدارة ترامب وإسرائيل والمملكة العربية السعودية. تشعر كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية بالقلق بشأن المد السياسي المتغير في الشرق الأوسط وعواقبه عليهما بمجرد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

حيث أوضح بايدن خلال حملته الانتخابية أنه يرغب في الانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما في عام 2015 وتركه دونالد ترامب في عام 2018.

ورد أن مخاوف إسرائيل والسعودية بشأن إيران نوقشت في ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه اجتماع سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم الأحد الماضي. ونفى وزير الخارجية السعودي عقد الاجتماع. وبحسب ما ورد، لم ينجح نتنياهو في إقناع الأمير بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بحسب "بي بي سي".

عندما هاجمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، يوم الاثنين، منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ربما نشأت فرصة لوم السعوديين، حيث تفاخرت الصحافة المتشددة في إيران بـ"الهجوم الصاروخي الباليستي قدس 2" الذي شنه الحوثيون.

وقالت وكالة مهر للأنباء:"كانت خطوة استراتيجية جاءت في توقيت جيد لتتزامن مع الاجتماع السعودي الإسرائيلي وحذرهما من سوء تقدير تحركاتهما". بينما شارك الأمريكيون غضب السعوديين من الهجوم.

أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في كتابه، "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، كيف نظرت إدارة ترامب إلى دعم إيران للحوثيين على أنه "حملة ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".

وقيل إن اجتماع نيوم الذي تم الإبلاغ عنه قد تم ترتيبه من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي كان لتوه في قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث كانت إيران الموضوع الرئيسي للمحادثات.

قبل أسبوعين، سأل الرئيس ترامب كبار مستشاريه عما إذا كانت لديه خيارات للقيام بعمل عسكري ضد الموقع النووي الإيراني الرئيسي، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية. وبدا أنه كان يبحث عن مواجهة مع إيران قبل رحيله.

في يناير، تفاخر ترامب باغتيال القائد العسكري الإيراني الكبير ، الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في العراق، على الرغم من أن المقرر الخاص للأمم المتحدة أعلنها لاحقًا بأنها عملية "غير قانونية". لذلك، يمكن القول إن الاغتيالات لا يعارضها الرئيس كليًا. بينما اتهم نظيره الإيراني إسرائيل باغتيال فخري زاده.

وبالفعل، تشير العديد من التقارير إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أحد قادة العالم القلائل الذين تحدثوا مباشرة عن العالم. في عرض متلفز في عام 2018 ، تحدث عن دور فخري زاده الرائد في برنامج إيران النووي وحث الناس على "تذكر هذا الاسم".

في الوقت الذي تشعر فيه إسرائيل بالأمان وهي تعلم أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بأمنها في ظل حكم بايدن، يجب أن تشعر بالقلق من أن مرشحه لوزيرة الخارجية، أنتوني بلينكين، هو مؤيد قوي للاتفاق النووي الإيراني.

قد يؤدي نهج بلينكين تجاه الشرق الأوسط أيضًا إلى المزيد من الفرص للفلسطينيين. وانتقد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، على الرغم من أن بايدن قال إنه لن يلغه.

ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى "عقاب نهائي" للمسؤولين عن اغتيال فخري زاده. وأشار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إلى ثغرات أمنية واستخباراتية.

وشدد على أن "أجهزة المخابرات الإيرانية يجب أن تكتشف المتسللين ومصادر أجهزة التجسس الأجنبية وأن تحبط تشكيل فرق الاغتيال".

في الواقع، تساءل العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يمكن، على الرغم من خطاب إيران حول تفوقها العسكري والاستخباراتي، اغتيال شخص شديد الحراسة في وضح النهار. كما أن هناك مخاوف من أن عملية القتل سوف تستخدم كذريعة لمزيد من الاعتقالات داخل البلاد.

كيف سيكون الانتقام؟

الآن بعد أن بدأت إدارة ترامب في طريقها للخروج، وفقدت إسرائيل والمملكة العربية السعودية حليفهما الرئيسي، تتطلع إيران إلى إمكانية تخفيف العقوبات من إدارة بايدن وفرصة إعادة بناء اقتصادها. على هذا النحو ، سيكون من غير المنطقي اختيار الانتقام.