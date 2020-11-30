وسط علاقات أكثر ودية مع أوروبا.. بايدن ينطلق في أولى رحلاته الخارجية إلى الناتو

قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو "كاي بيلي هاتشيسون" اليوم، الإثنين، إن أول رحلة أوروبية للرئيس المنتخب المفترض "جو بايدن" ستكون على الأرجح إلى مقر الناتو.

وأضافت "هاتشيسون"، "أعتقد أن أول رحلة للرئيس المنتخب إلى أوروبا ستكون إلى الناتو لأنه مؤيد جدًا للرابطة عبر الأطلسي، وأيضًا لأن هذا التقليد الذي اتبعه الرؤساء الأمريكيون - أن رحلتهم الأولى إلى أوروبا، تحالفنا الرئيسي، سوف إلى الناتو وفقا لـ "هوتشيسون".

وقالت هوتشيسون أيضًا، إنها تتوقع انتقالًا سلسًا لدعم السندات عبر الأطلسي نظرًا لأن الولايات المتحدة ملتزمة جدًا بحلف الناتو ولن يكون هناك تغيير في هذا الالتزام نظرًا لأن الفائز المتوقع في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 هو بالتأكيد مؤيد لحلف شمال الأطلسي".

اِقرأ أيضًا

وأوضحت هوتشيسون "لقد خدمت مع بايدن في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأنا أعلم أنه مؤيد إلى حد كبير لمنظمة متعددة الأطراف".

وتابعت "نود أن يكون لدينا حلفاء، إنه يحب أن يكون لديه حلفاء، وأعتقد أن هذا مستمر من هذه الإدارة إلى الإدارة المقبلة".

وقالت ستولتنبرج إن القمة ستجمع بين رؤساء دول وحكومات دول الناتو الثلاثين ، "على وجه الخصوص لاتخاذ قرار بشأن المزيد من تكيف الحلف الأطلسي مع التهديدات والتحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين". لا يزال كل شيء، أو بالطبع ، يخيم عليه أزمة فيروس كورونا المستمرة ، التي شهدت عقد مؤتمرات واجتماعات عبر الإنترنت بدلًا من عقدها شخصيًا، كيف سيحدث هذا بمجرد وجود لقاح ، ومع ذلك ، لم يتم رؤيته بعد. وترتبط الدعوة أيضًا بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي ، تشارلز ميشيل ، لعقد قمة بين زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الـ 27 عقب تنصيب بايدن كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير.

وتحدث هوتشنسون قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرر عقده في 1 و 2 ديسمبر.

وتوقعت شبكات الإعلام الأمريكية الكبرى فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إنه فاز في الانتخابات وسُرق منه الفوز من خلال انتخابات واسعة النطاق وتزوير الناخبين وأعمال مخالفة.

ومن المتوقع أن يكون أول ظهور محتمل لجو بايدن في بروكسل في أوائل عام 2021، بعد أن تمت دعوته رسميًا لحضور قمة الناتو من قبل ينس ستولتنبرج، الأمين العام للمنظمة. واختار الرئيس المنتخب جو بايدن فريقًا للأمن القومي يدعم التحالفات الأمريكية التقليدية، والذي قوبل بالارتياح في معظم أوروبا بعد ما يقرب من أربع سنوات من العداء من الرئيس ترامب. وأنتوني بلينكن، مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية، قد أمضى جزءًا من طفولته في باريس، ويتحدث الفرنسية التي لا تشوبها شائبة ، وهو مؤيد معلن للعلاقة عبر الأطلسي. وقال بلينكين الشهر الجاري، متحدثًا إلى تحالف القيادة العالمية الأمريكية، وهي منظمة تدعم الدبلوماسية الأمريكية: "سنعود، تحت قيادة جو بايدن ، إلى مقعدنا على طاولة الناتو، ولن نهدّد بمغادرة الناتو أو التعامل معه كمضرب حماية". واضاف "سنشرك الاتحاد الأوروبي، بدلًا من تشجيع الدول فعليًا على تركه أو التعامل معه كما لو كان نوعًا من العدو".