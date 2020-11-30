تعرف على موعد وإجراءات وشروط التقدم لإمتحانات لطلاب المصرين في الخارج

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية إن المكتب الثقافي المصري بالسعودية والذي يرأسه الدكتور عمرو عمران صرح ببدء استلام ملفات التقدم لامتحانات (الطلبة المصريين بالخارج) تربية وتعليم والأزهر الشريف بمكتبي الرياض وجدة اعتبارًا من يوم الأحد 29-11-2020 حتى الخميس 31-12-2020 بشرط حجز موعد سابق من على المنصة الرسمية للمكتب الثقافي المصري بالرياض بهدف حماية الطلاب من الإصابة بفيروس كوفيد – 19 واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وذكر الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافي بالسعودية أنه سيتم تحديد مواعيد مأموريات أعضاء المكتب الثقافي للمناطق التابعة لمكتب الرياض

وذكر الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافة بالمملكة العربية أن مأموريات أعضاء المكتب الثقافي للمناطق التابعة لمكتبي الرياض وجدة سيحددون مواعيد استلام ملفات التقدم من أولياء الأمور في وقت لاحق.

ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى أن المكتب الثقافي دور واضح من اللحظة الأولي بقدوم الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية الدكتور عمرو عمران للسعودية من ناحية اهتمام الملحق الثقافي المصري بالمملكة العربية وذلك من ضمن طرق التعاون في التربية والعلمية والثقافية بين السعودية ومصر إضافة إلى أن الملحق الثقافي رئيس البعثة التعليمية الدكتور عمرو عمران ينوي خلال الأيام القادمة بزيارة بعض الجامعات ومراكز البحوث العلمية بالعاصمة السعودية وباقي مدن المملكة.

وفي نهاية حديثه، أكد حنفي اهتمام الملحق الثقافي المصري بالمملكة العربية بالمجالات الثقافية ويتضح ذلك من خلال عمل أول نشاط ثقافي من عدة أيام؛ حيث تم عقد أمسية شعرية بعنوان ” لقاء الأشقة” حضر هذه الأمسية شعراء مصريين وسعوديين وسودانيين على أن تعقد الأنشطة الثقافية على التوالي وذلك على حسب جدول محدد طول السنة، مشيرًا إلى اهتمام الدكتور عمران من ضمن أولويات المكتب الثقافي هو التعامل مع المكتب إلكترونيًا وطبقًا لتطور العصر خلال الفترة المقبلة.

من جهتها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية التي سيتلقى بها الطلاب المصريين في الخارج وأن تكون إجابتهم بنفس اللغة في جميع اللغات ما عدا اللغتين الأجنبيتين الأولى والثانية.

وقد ذكرت الوزارة أن الملتحقين بمدارس اللغات سوف يؤدون اختبارات العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى التي تدرس للطالب والموجودة في استمارة التقدم وهي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فقط.

وقد تم تعديل شرط إرفاق صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المسجل في جواز سفره وفي كتيب إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلبة المصريين بالخارج للعام الدراسي 2020/2021 وذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسيتم عقد هذه الاختبارات في إبريل 2021 وقد أصبح الشرط المذكور سابقًا ه إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع التأكيد على تحرير إقرار ممضي من ولي الأمر بأن الطالب موجود داخل الدولة وأنه لم يتقدم لأي اختبارات في نفس السنة الدراسية داخل مصر أو أي دولة أخرى غير الدولة التي تقدم منها لأداء الاختبارات وأن اختباره في هذه الحالة سوف يعتبر لاغيًا.

كما شدد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين على إبلاغ جميع الجهات المسئولة بعد استلام أي استمارة لا تستوفي المستندات المطلوبة أو عدم أرسال أي صورة للمستندات بأي أسلوب.